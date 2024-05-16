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حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الخدمات والزراعة.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2023 فقد حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 0.6%، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويرجع النمو إلى تحسن أداء قطاع الخدمات بنسبة 9. 1% على أساس سنوي وتعافي القطاع الزراعي بعد سنوات متتالية صعبة تحت وطأة الجفاف، مسجلا كذلك نموا بـ1.6%.

وأوضح المعهد أنه وبالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر عام 2019، أي قبيل اندلاع الأزمة الصحية العالمية.

وحققت تونس نسبة نمو بـ0.4% في كامل عام 2023 مع توقعات بتحقيق نسبة 8. 1% في 2024.