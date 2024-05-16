فقدان 3 أشخاص على الأقل في انقلاب قارب مهاجرين قبالة كريت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن خفر السواحل اليوناني، أن قاربا يحمل عشرات المهاجرين انقلب على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب جزيرة كريت اليونانية.

وقال خفر السواحل، إن مروحية وفرقاطة وزوارق دورية أنقذت 42 شخصا.

وأضاف خفر السواحل، أن 3 أشخاص على الأقل مفقودون ومازال البحث جاريا عنهم.

وهناك اعتقاد أن القارب انطلق من ليبيا أو مصر، بحسب مصادر من خفر السواحل، وربما كان في طريقه إلى إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية (إيه إن إيه)، إنه جرى إبلاغ خفر السواحل الإيطالي قبل انقلاب القارب.

ثم أبلغ خفر السواحل السلطات اليونانية التي أطلقت عملية البحث والإنقاذ.

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 4. 7 مليار يورو (8 مليار دولار) مع مصر في مارس وسوف تقوم القاهرة بموجبها بمنع الهجرة من مصر إلى أوروبا.

وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين، إن نحو 1500 مهاجر وصلوا كريت منذ بداية العام.