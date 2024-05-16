قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية في المنامة ستتخذ موقفًا واضحًا متعلقًا برفض وإدانة كل التحركات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، على أهمية التفات الغرب وإسرائيل لما تقوله مصر والعرب في هذا الموضوع، منوهًا أن اجتياح رفح له تبعات سلبية كبيرة على الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن «مبادرة السلام العربية لازالت قائمة وموجودة على الطاولة؛ لم تتغير أو تتبدل أو تُسحب»، مضيفًا: «نحن راضون عنها، والدول العربية راضية عنها، فهي تُحرج الجانب الآخر (إسرائيل)؛ لأنها تظهره بمظهر الرافض للسلام وغير القادر على التعاون والتعامل بشكل جدي مع الطرح العربي في السلام، ومن المصلحة بقاؤها كما هي».

وأشار إلى أن القائمين على الجامعة العربية يتفهمون الطموحات الكبرى لدى الشارع العربي، ويحاولون دائمًا توضيح أن القرارات التي يتخذها القادة يجب أن تكون في حدود المعقول والممكن؛ للموازنة بين المصالح العربية في مجملها والتعامل مع مختلف القضايا.

وأضاف: «هذه مسائل وتوازنات دقيقة جدًا، ونثق أن النخب العربية تفهمها بالشكل المطلوب، فهناك معضلة دائمًا تواجه متخذ القرار العربي مرتبطة بالموازنة بين طموحات الرأي العام وضرورات السياسة والواقعية السياسية».

وتنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أعمال القمة العربية في دورتها الـ33، برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة قادة الدول العربية، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات كافة.