الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ويوجد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة امتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

* وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

العاصمة الادارية 36 20

6 اكتوبر 35 19

بنهــــا 35 20

دمنهور 33 19

وادى النطرون 34 18

كفر الشيخ 35 20

المنصورة 34 19

الزقازيق 36 20

شبين الكوم 35 19

طنطا 34 19

دمياط 29 19

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 20

العريش 29 18

رفح 28 18

رأس سدر 34 20

نخل 32 14

كاترين 29 12

الطور 33 23

طابا 33 22

شرم الشيخ 36 25

الاسكندرية 33 18

العلمين 33 19

مطروح 34 20

السلوم 36 19

سيوة 40 21

رأس غارب 34 23

الغردقة 35 24

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 24

شلاتين 37 24

حلايب 35 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 30 24

الفيوم 36 21

بني سويف 36 21

المنيا 37 23

أسيوط 38 22

سوهاج 39 22

قنا 40 23

الأقصر 42 24

أسوان 41 25

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 42 23

* أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 41 29

الرياض 38 24

المنامة 35 27

أبوظبى 40 29

الدوحة 40 29

الكويت 39 28

دمشق 31 18

بيروت 24 20

عمان 29 18

القدس 29 18

غزة 26 20

بغداد 35 20

مسقط 35 31

صنعاء 30 17

الخرطوم 40 27

طرابلس 33 25

تونس 28 19

الجزائر 22 13

الرباط 22 13

نواكشوط 28 19

* وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 11

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 38 25

نيودلهى 44 30

جاكرتا 34 25

بكين 34 18

كوالالمبور 32 25

طوكيو 27 16

أثينا 24 15

روما 26 11

باريس 21 11

مدريد 20 10

برلين 25 14

لندن 21 12

مونتريال 24 16

موسكو 19 07

نيويورك 23 13

واشنطن 23 15

أديس أبابا 25 13