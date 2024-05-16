فرقة تيراتتا تفتتح الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، دورة الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، حيث يستمر المهرجان حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

وبدأ الحفل بعرض فيلم يعرض فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، كما قدمت فرقة تيراتتا بقيادة جو فقرة فنية غنائية، حيث قدموا عددا من الأغاني منها بنت الجيران، وحارة السقايين، والحلوى ديه.



وتترأس مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة والمركز الثقافي الإسباني والمركز الثقافي النمساوي ومعهد جوته الألماني، والمركز الثقافي الفرنسي ومكتبة القاهرة الكبرى.