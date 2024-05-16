قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن المنطقة العربية تشهد واقعًا أليمًا وغير مسبوقًا، في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أن الحرب البشعة في قطاع غزة وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك.

ونوه أن «ما يشهده قطاع غزة من تدمير يترك نتائج سلبية في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم»، لافتًا إلى أن «غزة تحتاج لسنوات لتستعيد عافيتها».

ولفت إلى أن «ما تعرضت له غزة لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع».

وأكمل: «على الحرب أن تتوقف وعلى العالم أن يتحمل مسئوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدًا منذ أكثر من 7 عقود».

ودعا إلى تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، ودعم الأشقاء الفلسطينيين للحصول على كل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة.

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.