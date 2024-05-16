 بنجلاديش تعتزم اقتراض 8.6 مليار دولار في السنة المالية 2025 للإنفاق على التنمية - بوابة الشروق
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بنجلاديش تعتزم اقتراض 8.6 مليار دولار في السنة المالية 2025 للإنفاق على التنمية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 5:38 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 5:38 م

أعلنت وزارة التخطيط في بنجلاديش، زيادة حجم خطة الاقتراض الأجنبي بنسبة 4ر6% لتصل إلى مستوى قياسي قدره تريليون تاكا "العملة النبجلاديشية" (6ر8 مليار دولار) على أساس سنوي بموجب برنامج التنمية السنوي الذي يبدأ في الأول من يوليو.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان الوزارة قوله إن برنامج التنمية يزيد من إجمالي الإنفاق على التنمية بنسبة 8ر0% ليصل إلى 65ر2 تريليون تاكا مقارنة بالانفاق الأصلي في العام الذي ينتهي في يونيو، حيث ستوفر الحكومة 65ر1 تريليون تاكا.

ووافق المجلس الاقتصادي الوطني أمس الخميس، على برنامج التنمية قبل إعداد الميزانية الوطنية المقرر إعلانها أمام البرلمان في أوائل يونيو.

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