الزعيم الصيني: مستعد لتوطيد الصداقة الصينية الروسية بين الشعبين للأجيال القادمة

أشار الزعيم الصيني شي جين بينج، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العلاقات بين البلدين لا تزال قوية، بينما يبدأ الأخير فترة ولاية جديدة مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن شي القول، إن بلاده "مستعدة للعمل مع روسيا بوصفها جارة وصديقة وشريكة جيدة، ولديها ثقة متبادلة".

وأضاف الزعيم الصيني أنه مستعد "لتوطيد الصداقة بين الشعبين للأجيال القادمة"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية اليوم الخميس، بعد لقاء الزعيمين في بكين.

وتؤكد التصريحات على العلاقة الوثيقة التي تطورت بين البلدين خلال الاعوام الأخيرة.

وكان الزعيمان أعلنا عن "صداقة بلا حدود"، قبل أسابيع فقط من إطلاق بوتين لعمليته العسكرية ضد أوكرانيا، كما التقيا أكثر من 40 مرة منذ وصول شي للسلطة في عام 2012.