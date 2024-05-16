وزير الداخلية النمساوي يعلن نجاح حملة بلاده على المهاجرين غير الشرعيين

قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، إن قواعد اللجوء المشددة في النمسا، والتي تشمل القيام بالمزيد من عمليات الترحيل والفحص على الحدود، لها تأثير واضح.

وقال السياسي المحافظ لصحيفة "دي فيلت" الألمانية في تصريحات نشرت على الإنترنت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن المهربين يمنحون النمسا الآن مساحة واسعة.

وكان قد تم خلال الربع الأول من عام 2023، إلقاء القبض على 4450 مهاجرا غير شرعي على حدود البلاد مع المجر، مقابل 190 شخصا فقط في نفس الفترة من العام الجاري.

وأشار كارنر الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ، إلى أنه في ذلك الوقت كان الرجال الذين يسافرون بمفردهم هم الذين يأتون بشكل أساسي. وقد توقف ذلك.

وأوضح وزير الداخلية النمساوي، أن أحد الأسباب هو أن هناك المزيد من عمليات الفحص والتفتيش التي تتم عند المعابر الحدودية وفي المناطق الحدودية.

وفي الوقت نفسه، تم تسريع وتيرة إجراءات اللجوء.