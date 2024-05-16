تونس تمنع 21 ألف مهاجر غير نظامي من دخول البلاد

أفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية منعت 21 ألف و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد هذا العام وحتى نهاية أبريل الماضي.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، عن المتحدث قوله إن تونس تحاول الحد من تدفق المهاجرين من تلك الدول بعد تسجيل أعداد قياسية من الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثا عن فرص أفضل للحياة. وبلغت أعداد الوافدين في 2023 حوالي 90 ألف أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية.

وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين المرابطين في الغابات والمزارع في عدة مدن تونسية وأساسا بصفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية وأنشطة مهربي البشر.

وتضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع زيادة التدفقات للمهاجرين عبر تقديم مساعدات مالية واقتصادية لتونس.

وكانت إدارة الحرس الوطني التونسي أعلنت في وقت سابق عن عودة 2500 مهاجر إلى دولهم خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، ضمن برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بتونس. وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجرا إلى جامبيا يوم التاسع من الشهر الجاري.