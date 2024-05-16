وزير النقل يشرح تفاصيل تعويض الأهالي بعد نزع ملكيتهم في مسار القطار الكهربائي

شرح الفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات، تفاصيل تقديم تعويضات للأهالي بعد نزع ملكيتهم في مسار القطار الكهربائي السريع.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأربعاء، أن كل الجهات المعنية تتعاون بشكل كبير مع وزارة النقل في تنفيذ المشروع.

وتابع: «فيه ناس إحنا خدنا منهم أراضيهم ولسه ماخدوش تعويض لغاية دلوقتي.. لأن التعويض بياخد وقت شوية على ما ننشر وبيكون له حق يعترض ويطلب تعويض زيادة، لكننا بندفع الفلوس لهيئة المساحة المصرية».

واستكمل: «هيئة المساحة بتطمئن المواطن وتقوله اتنزع من عندك مساحة كذا فدان وشيلنا من عندك كذا شجرة أو البيت الفلاني».

وتحدث عن الحالات التي تتضمن مساكن يقيم فيها سكانها، وضرب مثالا بمنطقة كفر العلو في حلوان، قائلا: «المنطقة دي كان فيه مساكن وممكن تكون غير مخططة.. قلنا بالمرة وإحنا شغالين في القطار نشيل المنطقة دي وننقلهم وإدينا لهم شقق فاخرة ومتميزة في 15 مايو».

وأوضح أن الدولة تحملت هذه التكاليف، وتم نقل هؤلاء المواطنين لوحدات مجهزة بكل المرافق المطلوبة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تتم في أعقاب إجراء دراسات بيئية واقتصادية بجانب دراسات أثر اجتماعي.

وتابع: «قبل ما نطلع الناس من بيوتها إما يكونوا خدوا التعويض أو وفرنا سكن بديل لو هو ساكن، أما لو أرض زراعية بيتعمل حصر وياخد صاحبها التعويض».

وأفاد بأن تكاليف نقل أهالي منطقة كفر العلو في حلوان بلغت 100 مليون جنيه.

