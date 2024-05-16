تامر مصطفى: الأهلي لو «ركب» جدول الدوري لا يفرط في الصدارة

توقع تامر مصطفى، المدير الفني السابق لفريق فيوتشر، فوز الأهلي والزمالك بلقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

الأهلي يستعد لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ستاد حمادي العقربي برادس، بينما يلعب الزمالك إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

صرح تلفزيونيًا لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي عندما يلعب مباراة نهائية الجميع يعلم مدى قوة فرصه للتتويج باللقب بغض النظر عن اسم مدرب الفريق هذه هي شخصية الأهلي اللي عودنا عليها تشعر أن البطولة بنسبة كبيرة جوة النادي الأهلي لأنه فريق يملك شخصية مختلفة لو ركب الدوري لا يفرط في الصدارة، يكفي أن الفريق وصل إلى نهائي دوري الأبطال 5 مرات في آخر 6 مواسم".

وعن فرص الزمالك صرح قائلًا:" الأبيض فريق كبير وقادر على حسم لقب الكونفدرالية لصالحه، يملك عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفردية والجزيري من أفضل مهاجمي الدوري، في رأيي أهم ما في المباراة التنظيم الدفاعي لإفشال كل الهجمات المرتدة لنهضة بركان".