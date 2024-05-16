السعودية: اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الأعضاء

اُختتم في الرياض، الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء في المنتدى والتي تمثل ثلاث قارات، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وكندا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الخميس ، تركزت المناقشات خلال الاجتماع على الخطط المناخية وخطط تحقيق الحياد الصفري، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحولات العادلة في مجال الطاقة والوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، ودعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة في الوقت ذاته.

ورحب الوزراء بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة، كما رحبوا بالجهود العالمية الرامية إلى تقليل انبعاثات غاز الميثان بما في ذلك "تعهد الميثان العالمي" ومبادرة "التخلص من الحرق التقليدي"، وبالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، ترسيخاً لدورها المحوري في معالجة التغير المناخي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أشاد الوزراء بما حققه فريق العمل المعني بنشر تقنيات خفض انبعاثات الميثان من خلال إطلاقه لتقرير عن تجارب الدول الناجحة في تخفيض انبعاثات الميثان خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، وأعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التوسع فيها.

وشكّل المنتدى فريق عمل جديدا معنيا باستخدام الكربون وتخزينه يركّز على تطوير وتعزيز تقنيات استخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون بهدف خفض الانبعاثات وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تحقيق اقتصاد دائري ومستدام للكربون، ويؤكد على دور الاستخدامات غير المعتمدة على الحرق للمصادر الهيدروكربونية في تحولات الطاقة وتحقيق الحياد الصفري.

وأكد المنتدى التزامه الراسخ بتعزيز التحول العادل في مجال الطاقة من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التقنيات والابتكار في هذا المجال.