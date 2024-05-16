استعرضت فضائية «الشرق» للأخبار، مساء الخميس، مجموعة من البنود التي يُرتقب أن يتضمنها «إعلان المنامة» في ختام القمة العربية الـ33.

وقالت الفضائية، في خبر عاجل لها، إن الإعلان يدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في شئون الدول وتغليب لغة التعاون.

وأشارت إلى أن الإعلان يؤكد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، إضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع.

ودعا الإعلان إلى تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسئولياتها بحرية وأمان.

ويدين الإعلان عرقلة إسرائيل لوقف النار وإمعانها في حصار القطاع والحرب على غزة، وكذلك سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأكد الإعلان أن «القضية الفلسطينية القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة»، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها بشأن حل الدولتين.

وشدد على أن «المجتمع الدولي عليه تنفيذ قراراته بضرورة انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967».

وحذر الإعلان من خطورة التصعيد الأخير في المنطقة وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيًا لنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

كما دعا الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.