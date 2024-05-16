محمود عباس: حماس وفرت لإسرائيل مزيدا من الذرائع لمهاجمة غزة

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن العملية العسكرية التي نفذتها حماس يوم 7 أكتوبر بقرار منفرد وفرت لإسرائيل مزيدا من الذرائع لمهاجمة غزة.

وأكد عباس في كلمة بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية في المنامة، أن أولوية السلطة هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فطاع غزة.

ودعا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى خارج بلادهم وتكرار مأساتي عامي 1948 و1967.

وأشار إلى أن مواقف الشعوب بما فيها الشعب الأمريكي أصبحت أكثر التزاما بالقانون الدولي ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



