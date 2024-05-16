كولينز تتأهل إلى نصف نهائي روما

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وضعت الأمريكية دانييل كولينز حدا لتفوق الروسية فيكتوريا أزارينكا بفوزها عليها اليوم بمجموعتين، 6-4 و6-3، لتحجز مقعدها في نصف نهائي بطولة روما للتنس، ذات الـ1000 نقطة.

وتمر كولينز، المصنفة الـ15 عالميا، بفترة جيدة إذ لم تخسر أي مجموعة في البطولة حتى الآن.

وستواجه في نصف النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية.

وسيكون هذا أول نصف نهائي للاعبة الأمريكية في روما، فيما سيكون العام الأخير لها بعد إعلان اعتزالها بنهاية الموسم.

وكانت كولينز قد خسرت أمام سابالينكا مؤخرًا في بطولة مدريد في دور الـ16.