رئيس موريتانيا: استمرار الإبادة بغزة يرسخ القناعة بازدواجية المعايير

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، إن استمرار "الإبادة بغزة على مرأى ومسمع من العالم يضعف الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته ويرسخ القناعة بازدواجية المعايير".

جاء ذلك في كلمة الرئيس الموريتاني خلال افتتاح القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف الغزواني الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي: "مخطئ من يعتقد أنه بالقتل والتدمير يمكن أن يحرز لنفسه أمنا واستقرارا دائمين على حساب الآخرين".

وشدد على أن الدول العربية "مطالبة بمضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق مع جميع الأطراف من أجل وضع حد للإبادة في غزة".، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد ضرورة العمل على "حل دائم يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وفق ما تقتضيه قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".