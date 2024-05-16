ننشر فعاليات الاجتماع التشاوري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال

أعلنت لجنة الوساطة الجنوبية المشرفة على المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بشأن تمرير المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الطرفان، عن برنامج الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري بين الطرفين حول فتح الممرات وايصال المساعدات الإنسانية.

وقد حصلت "الشروق" على نسخة منه، حيث يبدأ الاجتماع صباح اليوم، الخميس، بكلمة افتتاحية من الدكتور ضيو مطوك وزير الاستثمار الجنوبي مقرر لجنة الوساطة.

ويستكمل الاجتماع فعالياته بكلمة لعمار أموم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، ثم كلمة لرئيس الوفد الحكومي وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، ثم كلمة لوزير الخارجية الجنوبي رمضان محمد عبدالله.

ويختتم الاجتماع بكلمة لرئيس لجنة الوساطة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك.