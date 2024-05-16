سول وبكين تتفقان على تطوير تعاونهما المشترك في مواجهة الجرائم العابرة للحدود

بحث المفوض العام لوكالة الشرطة الكورية الجنوبية يون هي-كيون مع نظيره الصيني ، وزير الأمن العام وانج شياو هونج في بكين، اليوم الخميس، تكثيف التعاون المشترك لوكالتيهما لمواجهة الجرائم العابرة لحدود بلديهما ، مثل جرائم المخدرات والاحتيال، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويمثل الاجتماع بين يون وهونج أول محادثات بين رئيسي الأمن العام في البلدين منذ 10 سنوات.

وخلال الاجتماع، تعهد يون بالتعاون المشترك مع الصين في التصدي لجرائم المخدرات والاحتيال وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، مع اقتراح استئناف التبادل بين موظفي البلدين في المجال الشرطي وإبرام اتفاق ثنائي للاعتراف المتبادل برخص القيادة.

ونقلت وكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية عن يون قوله في المحادثات:"بمناسبة هذه الزيارة، آمل أن تتمكن المؤسستان، كشريكين استراتيجيين للأمن العام، من تعزيز بيئة الأمن العام لكلا البلدين، وأخذ زمام المبادرة لضمان السلام والاستقرار الإقليميين".

كما نقلت عن وانج قوله إن الوكالتين ستتمكنان من التعامل بحكمة مع مثل هذه الجرائم العابرة للحدود وكذلك الأزمات المستقبلية إذا تعاونتا بشكل وثيق.

وقام الجانبان بتحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين بلديهما في عام 1996 بشأن التعاون في مجال الشرطة، في إطار الاتفاقات التي أبرمت في محادثات يون ووانج.