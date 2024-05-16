أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتهاء استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بعد غد السبت الموافق 18 مايو.

وأوضح أن حوالي 11 ألفا و583 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم من خلال 120 لجنة امتحانية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن الطلاب يؤدون امتحان اليوم الأول في مادتي اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، وتستمر الامتحانات على مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس الموافق 22 مايو الجاري.

ووجه بضرورة توفير سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة.

وأضاف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ، وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات، مع عقد اجتماعات مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

كما طالب بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، وتطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان، ومنع استخدام الهواتف المحمولة ومنع الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مع توفير الجو المناسب للطلاب وراحتهم؛ لأداء الامتحانات في أجواء هادئة