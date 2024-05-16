ممثلو الإدعاء الألمان يحققون مع نائب من اليمين المتطرف بشأن جريمة الرشوة

بدأ ممثلو الادعاء الألمان تحقيقا مع نائب من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، للاشتباه في تورطه في رشوة وغسل أموال، وقاموا اليوم الخميس بتفتيش العديد من ممتلكاته.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الشخص المشار إليه هو بيتر بيسترون، المرشح الثاني على بطاقة الحزب للانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل. وكان البرلمان الألماني (البوندستاج) قد رفع الحصانة عن بيسترون.

وقال مكتب الإدعاء العام في ميونخ إنه قد تم التخطيط لعمليات تفتيش لمكتب بيسترون في برلين وعدة مواقع ببافاريا في مناطق ميونخ وإردينج وديجيندورف وفي جزيرة مايوركا الإسبانية، على مدار اليوم الخميس.

وبحسب التقرير، فقد تم نشر 11 من ممثلي الادعاء ونحو 60 فردا من الشرطة البافارية.

وتعرض بيسترون وسياسي بارز آخر في حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو ماكسيميليان كراه، لتدقيق مكثف خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب صلات مزعومة بشبكات موالية لروسيا. وبعد أن أفادت تقارير إعلامية بدفع مبالغ مالية محتملة للسياسيين الاثنين، بحث ممثلو الإدعاء مؤخرا ما إذا كان سيتم فتح تحقيق.

ويعتبر كراه، وهو عضو في البرلمان الأوروبي، أبرز مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا للانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل.

ويتولى بيسترون منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاج عن حزب البديل من أجل ألمانيا منذ عام 2017.

كما شغل منصب المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزبه وممثله لدى مجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2021.