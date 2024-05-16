حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تغادر اليابان بعد مهمة استمرت 9 سنوات

غادرت حاملة الطائرات رونالد ريجان التي تعمل بالطاقة النووية التابعة للبحرية الأمريكية، قاعدة يوكوسوكا البحرية قرب العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، وذلك بعد أن أكملت فترة خدمة استمرت نحو تسع سنوات وسط زيادة حدة التوتر بسبب استفزازات الصين وكوريا الشمالية.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس، إنه ستحل محلها سفينة أخرى من فئة نيميتز ، وهي "جورج واشنطن" ، التي تم نشرها في القاعدة من عام 2008 إلى 2015.

وقال الجيش الأمريكي إن السفينة رونالد ريجان ستبقى في حالة تأهب في المحيط الهادي أثناء توجهها إلى منشأة صيانة تابعة للبحرية في ولاية واشنطن.

ووصلت السفينة رونالد ريجان إلى يوكوسوكا في أكتوبر 2015 وأدت مهام دورية في المياه المحيطة وسط توترات متزايدة بسبب تكثيف الصين للضغط على تايوان وكذلك تطوير كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية.

يشار إلى أن السفينة رونالد ريجان شاركت فيما مضى في "عملية توموداتشي" في إطار جهود الإنقاذ والإغاثة التي جرت بالاشتراك مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في أعقاب الزلزال الهائل والتسونامي في مارس من عام 2011 الذي دمر شمال شرقي البلاد.