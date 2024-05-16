أسامة عبد الرؤوف الشاذلي: كتاب «أنا وابني وست أرجل» مكتوب بمشاعر فياضة

قال الكاتب والدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، إن الكاتبة والمترجمة هبة هنداوي قد كتبت كتابها "أنا وابني وست أرجل"، الصادر عن دار الشروق، بمشاعر فياضة للغاية، مضيفا أنه قرأ الكتاب وشعر أنه يقرأ رواية، مما جعله في حيرة لتصنيف الكتاب هل هو سيرة ذاتية أم كتاب تنمية بشرية.

جاء ذلك خلال فعاليات مناقشة كتاب "أنا وابني وست ارجل"، بمكتبة ديوان مصر الجديدة، بحضور عدد من الكتاب والأدباء والمثقفين، من بينهم الكاتبة نهى داود، والكاتب إيهاب راتب، ونانسي حبيب مسئولة النشر بدار الشروق.

وأضاف الشاذلي: "بمطالعة الكتاب، نرى الكثير من التفاصيل التي تعكسها الكاتبة من بينها تفاصيل الحياة الشخصية بين هبة وأمها وبينها وبين زوجها، كما عكس الكتاب فكرة الصرخة عن اضطهاد العرب والمسلمين في المجتمعات الغربية، وأيضا رأينا عدم خوفها من كتابة سيرتها الذاتية رغم تقاطعها مع شخصيات أخرى".

ومن أجواء الكتاب نقرأ: ماذا لو كنت لا أجيد الإنجليزية؟ ماذا لو لم أستطع الاتصال بهذا العالم الخارجي بكل ما فيه من معلومات، وبكل من فيه من أشخاص؟ أين اللغة العربية مما يحدث في العالم من تقدم؟.

تتوالى الأسئلة ولا تتوقف.. لكن تبرز في هذە التجربة قوة النفس البشرية، واجتماع الأحلام مع التحديات، وتوحد العزيمة مع اليقين، فضلا عن مواقف الصداقة التي تتحدى الزمان والمكان.

من هنا جاء كتاب "أنا وابني وست أرجل" ليكون ضوءا في آخر النفق، ونقطة تحول في مسار إنسان، عبر يوميات أم مصرية.