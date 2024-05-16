عبد الملك الحوثي: سنسعى لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، إنهم سيسعون لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد فيما يتعلق بالزخم وقوة الهجمات، وذلك بعد استمرار العدوان الإسرائيلي والتوغل في رفح.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم الخميس، عن الحوثي، قوله: "استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان والتوغل في رفح يعني ضرورة التصعيد أكثر بكل جبهات الإسناد".

وأضاف: "لن ندخر جهدا لتقوية المرحلة الرابعة والإعداد لما بعدها في المرحلة الخامسة وغيرها. سنسعى لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد على مستوى الزخم وقوة الضربات".

وأكد الحوثي أن "الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدراتنا"، مضيفا: "بدأنا التدشين هذا الأسبوع باتجاه البحر الأبيض المتوسط بعمليتين ضد سفن".