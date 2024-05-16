أوكرانيا تتهم القوات الروسية بجرائم حرب بالقرب من خاركيف

اتهم وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، القوات الروسية بخطف مدنيين وقتل شخص غير مقاتل في مدينة فوفشانسك في منطقة خاركيف.

وكتب كليمينكو عبر قناته على تليجرام "أصبح معروفا أول إطلاق نار على مدنيين من جانب الجيش الروسي".

ووفقا لوزير الداخلية، حاول أحد السكان الفرار وتحدى الأوامر الروسية فقُتل. وكتب أن سكانا آخرين بالمدينة المحاصرة مُنعوا من المغادرة "واختطفوا واقتيدوا إلى أقبية". ولا يمكن التحقق من المزاعم بشكل مستقل ولم يكن هناك رد فوري من الجانب الروسي.

وقبل أسبوع تقريبا، شنت روسيا هجوما كبيرا جديدا في شمال شرق أوكرانيا، وتمكن الجيش الروسي من احتلال عدة قرى على الحدود في منطقة خاركيف.

وبدأت أوكرانيا إجلاء المدنيين من المنطقة. ولكن نظرا للقتال الكثيف حول بلدة فوفتشانسك الصغيرة الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع روسيا، لم يتسن جلب الجميع إلى منطقة آمنة.

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرهي نيكيفوروف، قد صرح أمس الأربعاء، بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى جميع زياراته الخارجية خلال الأيام المقبلة بسبب الهجوم الروسي المتقدم في منطقة خاركيف.

وكان من المقرر أن يزور زيلينسكي إسبانيا والبرتغال نهاية الأسبوع الجاري.