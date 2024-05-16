 القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا: روسيا غير قادرة على تحقيق اختراق في خاركيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا: روسيا غير قادرة على تحقيق اختراق في خاركيف

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 9:56 م

قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا يمكنها "الحفاظ على خطوطها" في مواجهة الهجوم الروسي في منطقة خاركيف.

وأضاف كافولي أن الجيش الروسي يحاول استعادة الأراضي التي خسرها في خاركيف نتيجة الهجوم المضاد الأوكراني العام الماضي، مع تحقيق بعض المكاسب المحلية، لكن موسكو لم تحشد بعد ما يكفي من القوات للقيام بهجوم واسع.

وأشار كافولي، خلال حديثه في مقر الحلف بعد اجتماع لرؤساء أركان الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، إلى أن "الروس ليس لديهم الأعداد اللازمة لتحقيق اختراق استراتيجي".

وأضاف: "الأهم من ذلك، أنهم لا يملكون المهارة ولا القدرة على العمل بالنطاق الواسع اللازم للاستفادة من أي اختراق لتحقيق ميزة استراتيجية".


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