

قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بأصعب اختبار على مدار العقود السابقة.

وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون «الشرق للأخبار»، مساء الخميس، أنّ الجانبين كانا قادرين طوال الفترة الماضية على إدارة الملفات الخلافية بصورة أكثر انضباطًا وهدوءًا مما هو عليه الحال الآن.

وذكر أن حرب غزة بكل تعقيداتها وحجم المأساة الإنسانية الكبيرة بحق الفلسطينيين جعلت الأمر معقدًا للغاية، موضحًا أنها المرة الأولى التي تصبح فيها العلاقة على هذا المحك المضطرب.

وأكَّد أن الخلافات الحادثة حاليا عميقة، لافتا إلى أن الجهد المصري الذي بُذل طوال الثمانية أشهر الماضية نجح في بعض فصوله في نوفمبر الماضي، بإرساء هدنة قصيرة المدى من الناحية الزمنية، لكن جرى فيها تبادل للأسرى.

ونوه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجهض اتفاق كان قريب التوصل إليه (خلال المفاوضات التي كانت قد أجريت مؤخرا).