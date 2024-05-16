تراجع أرباح سيمنس الألمانية العملاقة بنسبة 38% خلال الربع الأول من 2024

أعلنت شركة "سيمنس" الألمانية العملاقة تراجع أرباحها بنسبة 38% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، واستقرار مبيعاتها عند 19 مليار يورو (نحو 21 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أنها حققت أرباحا بواقع مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2023 بسبب ارتفاع قيمة حصتها في شركة سيمنس للطاقة.

وأضافت الشركة، أن قطاع "الصناعات الرقمية"، حقق أداء جيدا بشكل خاص في السنوات الأخيرة، فيما يسجل الآن تراجعات كبيرة في المبيعات والأرباح، مما يؤثر بالسلب على الشركة حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس رولاند بوش، إن هناك "طلبا ضعيفا حاليا" في مجال الأتمتة. ولا تزال هناك مخزونات كبيرة من المنتجات لدى العملاء، في الصين على وجه الخصوص. ومع ذلك، تواصل أعمال البرمجيات بشركة سيمنس تحقيق أداء جيد.

وأكدت شركة سيمنس توقعاتها السابقة للسنة المالية الحالية للمجموعة بأكملها. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن يستمر ضعف الطلب على الصناعات الرقمية لفترة أطول قليلا وخفضت توقعاتها لهذا القطاع.