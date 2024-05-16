قادش يفوز على إشبيلية ويتمسك بأمل البقاء في الليجا

لم يفقد قادش الأمل في البقاء في الليجا في الموسم المقبل بفوز قد يكون الأغلى له هذا الموسم على حساب جاره إشبيلية في عقر داره بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب (رامون سانشيز بيثخوان) اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ36.

يدين قادش بالفضل في الانتصار القاتل الذي تحقق، لمهاجمه سيرجي جوارديولا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وواصل قادش بهذه النتيجة مسلسل الاستفاقة "المتأخر" بانتصار ثان على التوالي، رافعا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ18، ويبتعد بفارق نقطتين فقط مؤقتا عن مناطق البقاء، مع جولتين على النهاية.

بينما توقف رصيد إشبيلية عند 41 نقطة في المركز الـ12، بخسارة ثانية على التوالي.

وفي مباراة أخرى أقيمت لحساب نفس الجولة، حقق رايو فاييكانو فوزا صعبا على ضيفه غرناطة، الهابط للقسم الثاني، (2-1) رغم لعبه منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 5.

وعلى ملعب (فاييكاس) في مدريد، ورغم النقص العددي المبكر، بعد طرد المهاجم الأرجنتيني أوسكار تريخو ببطاقة حمراء مباشرة، إلا أن هذا لم يمنع الفرق المدريدي من هز شباك ضيفه الأندلسي في الدقيقة 23 بتوقيع الفرنسي فلوريان لوجون.

ثم قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، أمّن خورخي دي فروتوس الانتصار بهدف آخر.

سجل غرناطة هدفا شرفيا في الدقيقة 89 عن طريق لوكاس بويي، ولكنه لم يكن كافيا لتغيير دفة المباراة.

ورفع فاييكانو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، يضمن بها رسميا البقاء في الليجا في الموسم القادم.

بينما لم يتغير موقف غرناطة الذي رافق جاره ألميريا في الدرجة الثانية.