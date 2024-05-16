تكريم 45 ممرضا وممرضة بمستشفى قنا العام في احتفالية اليوم العالمي للتمريض

الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في مستشفى قنا العام

كرم مستشفى قنا العام 45 ممرضة وممرض من تمريض المستشفى في الاحتفالية التي تم تنظيمها، اليوم الخميس، بقاعة نادي القضاة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا ومدير مستشفى قنا العام، وعدد كبير من الأطباء وأطقم التمريض، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات الشعبية.

وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن أطقم التمريض هم ملائكة الرحمة وهم على خط المواجهة الأمامي، وأول من يستقبل المريض ويتعامل معه، لافتا إلى أن التمريض هو ركيزة أساسية في المنظومة الصحية من أجل تطويرها والارتقاء بها، وتكريمهم فى هذا اليوم يأتى تقديرا لاسهاماتهم ومجهوداتهم بداخل المنظومة الصحية.

من جانبه أشار الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا ومدير مستشفى قنا العام، إلى أن الممرضات والممرضين هم شركاء النجاح بداخل المنظومة الصحية، فهم الركيزة الأساسية لتميز الرعاية الصحية فى المنشآت الصحية وبداخل المستشفيات.

ولفت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتمريض وتكريم أطقم التمريض بمستشفى قنا العام يأتي حرصا على جهودهم وعطائهم المستمر، لذلك تم تكريم 45 ممرضا وممرضة، وتقديم شهادات التقدير لهم لتفانيهم فى أداء واجبهم.

وأوضحت أسماء رمضان نقيب تمريض قنا، أن فريق التمريض بمستشفى قنا العام مدربين على أحدث البرتوكولات التمريضية والعلوم الطبية والفنية الحديثة، وهو ما يسهم فى ارتقاء المنظومة الطبية وتعزيز مستوى الأداء، لافتة إلى أن كل القيادات بمديرية الصحة حريصة على تكريم المتميزين والتي تأتي خلالها أطقم التمريض الذين يسعون إلى التخفيف عن المرضى والوقوف بجوارهم.

بدوره لفت مصطفى الدسوقى مدير إدارة التمريض بمستشفى قنا العام، إلى الجهود المضنية التي يبذلها قطاع التمريض بداخل مستشفى قنا العام وتكريم المتميزين منهم جاء تقديرا لأداءهم ودورهم الملموس، مقدما الشكر لكل من شارك في الاحتفالية وكل قيادات مديرية الصحة التي شاركت في الاحتفال بتكريم المتميزين من الممرضات والممرضين.