قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن أيام العدوان على غزة كشفت عن سقوط ادعاءات أخلاق السياسة التي ظلّت لعقود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في أعقاب انعقاد القمة العربية الـ33 بالمنامة، اليوم الخميس، أن هناك نظرة عنصرية تجاه الفلسطينيين.

وتابع: «لو كانت هذه الدماء أوروبية ما كان سمحوا بكل هذا أن يحدث.. ما حدث هو سقوط لكل من يدافع عن التصرفات الإسرائيلية».

واستكمل: «عندما أتحدث مع أي مسئول وأتصور أن بلاده أو مجموعة الدول التي تجمعه (يقصد تكتل سياسي) لها مواقف فاشلة في هذه الأزمة فيكون حديثي دائما لا تحدثني عن .. وعن.. عن.. وعن..».

وزاد قائلا: «البعض منّا كان يصدقهم للأسف الشديد.. كل هذه الجمعيات والهيئات التي تدعي الاستقلال والتي تصدت على مدى عقود لوضعية هذا الرجل أو هذه المرأة في مجتمع ولماذا يُحاكم ولماذا يتهم، ثم صمتت عن 35 ألف شهيد وما يقرب من 75 ألف جريح».