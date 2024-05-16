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قنديل: نتمنى الأهلي بطلا لإفريقيا

محمود عيسى
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 2:15 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 2:15 ص

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاؤله بقدرة الفريق الأحمر على العودة من تونس أمام الترجي بنتيجة إيجابية بنهائي إفريقيا.

ملعب رادس الأولمبي يستضيف يوم السبت المقبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي بحضور جماهيري يصل لما يقرب من 30 ألف مشجع.

صرح عضو مجلس إدارة الأهلي لقناة أون تايم سبورتس:" نتمنى تتويج الأهلي بطلا لإفريقيا، المواجهة بين الفريقين تعبر عن الأخوة لأننا في بلدنا الثانية تونس".

جدير بالذكر أن مباراة إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الفريقين ستقام يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري من المتوقع أن يصل إلى السعة الرسمية.


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