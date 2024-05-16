روسيا تناقش مع دول بريكس سبل التعاون لاستحداث مجموعات أقمار الصناعية

أعلن رئيس وكالة «روس كوسموس» يوري بوريسوف، أن روسيا تناقش مع دول مجموعة «بريكس» مجالات التعاون لاستحداث مجموعات أقمار صناعية.

وبحسب ما نشرته وكالة «تاس»، قال بوريسوف، إن «الوكالة تناقش مع دول بريكس شئون التعاون في مجال استحداث مجموعات أقمار صناعية في المدار، وبالأخص استحداث مجموعات أقمار لاستشعار الأرض عن بعد».

وأضاف: «لدينا مشاريع قائمة في هذا المجال، ويتم تبادل المعلومات بين دول المجموعة، التعاون سيشمل أيضا شؤون تطوير صواريخ الفضاء وتطوير المحركات الحديثة لهذه الصواريخ».

وأشار إلى أن المناقشات تطرقت كذلك لمشاركة روسيا في مشروعات تطوير محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتطوير محطات لاستخدامها مع القاطرات الفضائية النووية.

واستطرد: «الصين مهتمة أيضا بهذه المسائل، ونحن في مرحلة مناقشة الخطط لتحديد سبل التعاون المشترك في هذا المجال».

وفي يناير 2024 انضمت مصر رسميًا إلى تكتل البريكس، وذلك بعد أن تمت دعوتها في أغسطس الماضي، بجانب خمس دول أخرى؛ للانضمام إلى التكتل، خلال القمة الـ15 التي عُقدت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، تحت شعار «بريكس وإفريقيا.. الشراكة من أجل النمو السريع والمستقر».

وخصصت الحكومة المصرية وحدة خاصة بـ«بريكس»؛ انطلاقًا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بالتكتل، وتحويل الفرص المُمكنة إلى مشروعات على أرض الواقع، إذ ستختص بدراسة القوانين اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات المطلوبة، كما تختص بتنسيق الجهود في تحضير الخطط والاستراتيجيات المهمة