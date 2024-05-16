أحمد أبو الغيط: القمة العربية بالبحرين عُقدت دون خلافات أو أي احتكاكات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القمة العربية بالبحرين عُقدت دون خلافات أو أية احتكاكات وبسلاسة شديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في أعقاب انعقاد القمة العربية الـ33 بالمنامة، اليوم الخميس، أن القادة العرب تحدّثوا عن نقاط محددة بالنسبة للقضية الفلسطينية، لا سيما وقف إطلاق النار كأمر ضروري وحتمي ومطلوب وفوري.

وأشار أبو الغيط إلى أن المطلب الآخر هو انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية والدعوة لمؤتمر دولي لدعم إقامة دولة فلسطينية.

وذكر أن القمة اتخذت قرارا مهما وهو تكليف كل من يتقدم بمبادرة أثناء رئاسته لقمة، أن يُشرف على تنفيذها، ويبذل الجهد لتحقيق تنفيذها وعدم تركها في يد المجتمع الدولي أو الجامعة العربية دون متابعة نشطة.

وشدد على أهمية هذه الخطوة في الإبقاء على إحياء المبادرات التي يتم تقديمها حية. واحتضنت العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.