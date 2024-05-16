 السعودية والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد - بوابة الشروق
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السعودية والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 8:55 م

وقعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ، وهيئة النزاهة الاتحادية العراقية في الرياض اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين السعودي والعراقي وقعا بحضور سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية طالب السهيل، اتفاقية مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك، على هامش أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي حظي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت "واس" إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.


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