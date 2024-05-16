وفد جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: يجب توجيه أوامر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة

قال وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن المقابر الجماعية في مستشفيات قطاع غزة دليل على أن إسرائيل تنتهج نهج الإبادة الجماعية.

وأضاف خلال جلسة عُقدت للنظر في طلب جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير جديدة ضد إسرائيل، اليوم الخميس، أنه يجب توجيه أوامر لإسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وأشار الوفد إلى أن هناك 1.5 مليون شخص في مدينة رفح لا يوجد لهم مكان آمن، محذرًا من أن تدمير رفح سيشكل ضربة قاضية وسيؤدي لتدمير القطاع بالكامل.

وأوضح وفد جنوب إفريقيا، أن ما دفعه للعودة إلى المحكمة لطلب إجراءات إضافية هو الوضع في رفح.

وبدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.