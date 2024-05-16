وزير الخارجية اليمني: قمة المنامة تكتسب أهمية نتيجة لما تتعرض له غزة من حرب

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني، الأهمية التي تكتسبها "قمة المنامة" التي تنطلق أعمالها اليوم الخميس في البحرين نتيجة لما يتعرض له قطاع غزة من حرب.

وقال الوزير الزنداني، في مقابلة مع "الأيام" البحرينية، على هامش انعقاد القمة العربية الـ 33 التي تنطلق أعمالها اليوم للمرة الأولى على أرض البحرين، إن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التطورات والأوضاع التي تمر فيها المنطقة، لا سيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "القمة ستمكن القادة العرب من تدارس الأوضاع، وتحديد التوجهات والتحرك على الصعيد العربي والعالمي لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيين".

وشدّد الزنداني على أن رسالة اليمن إلى "قمة المنامة" تدعو إلى وجوب تشكيل التضامن العربي، ودعم القضية الفلسطينية، وتجديد التضامن والدعم الكامل للحكومة والسلطة الشرعية في اليمن.

ودعا وزير الخارجية اليمني المجتمع الدولي إلى أن "تكون لديه نظرة ثاقبة في تقييم سلوك جماعة الحوثيين التابعة لإيران"، معتبرًا أن "هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، تثبت أنهم لا يشكلون تهديدًا للأمن والسلام في اليمن فحسب، بل في المنطقة بأكملها".

واعتبر الوزير الزنداني، أن "مزاعم الحوثيين بأنهم يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر نصرة لغزة ما هي إلا محاولة للاستغلال القضية الفلسطينية لتسويق أنفسهم إقليميًا وعربيًا"، لافتًا إلى أن "هجمات البحر الأحمر لم تضر سوى باليمن واليمنيين وأشقائهم العرب".