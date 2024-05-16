ميقاتي يدعو أمين الأمم المتحدة لمعالجة الوضع جنوبا والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في مقر إقامته في المنامة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستبدأ أعمالها ظهرا في البحرين.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، صباح الخميس، دعا ميقاتي، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق في معالجة الوضع في جنوب لبنان.

وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال باستمرار دعم عمل وكالة «أونروا» في لبنان وتمويلها، لما يشكله هذا الأمر من أهمية قصوى، في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.

وشدد على ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين، انطلاقا من أن الحكومة عقدت العزم على استكمال حل هذا الملف جذريًا، مهما كانت العوائق والعراقيل.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، ووزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، ووزير الإعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

كما شارك في الاجتماع مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، والوفد المرافق لجوتيريش.

إستقبل رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا في #البحرين

شارك في اللقاء وزير الخارجية… pic.twitter.com/ginAz9S2rr — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 16, 2024

وتنطلق، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.



