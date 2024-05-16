حريق هائل يلتهم صيدلية في مدينة طلخا بالدقهلية

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شهدت مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية منذ قليل حريقًا هائلًا في صيدلية، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده لأجزاء من العقار المكون من 12 طابق.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عقار بشارع صلاح سالم بمدينة طلخا.
وعلى الفور، تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للطوابق العليا من العقار.