رفع 588 حالة إشغال طريق بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة حملات لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع 335 حالة إشغال ، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بعدة مناطق في مركز ومدينة شبراخيت.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملة مماثلة أسفرت عن رفع 93 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك وتحرير 19 محضرا، كما تم رفع 160 حالة إشغال بالدلنجات.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة جميع الإشغالات على مدار اليوم، ورصد أي مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.



