الزراعة: أكثر من تريليون جنيه خصصتها الدولة لزيادة الرقعة المنزرعة

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة تبذل جهودًا كبيرة في قطاع الزراعة عبر عدة محاور بينها زيادة المساحة المنزرعة والمنتجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح 250 ألف جنيه، موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات بإجمالي أكثر من 4.5 ملايين فدان.

وأشار إلى أن أكثر من تريليون جنيه خصصتها الدولة لتجهيز الأراضي للاستصلاع وزيادة الرقعة المنزرعة على مدار السنوات الماضية، بما يحقق طفرة في هذا القطاع الحيوي.

وذكر أن الدولة ضخت استثمارات أخرى في إنتاج التقاوي وتوفير الأسمدة، وهو ما يكلف أيضًا مليارات الجنيهات، مؤكدا أن ما لا يقل عن 80 مليار جنيه هو حجم الدعم المقدم من الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية لهذا القطاع.

وأكّد أن الوزارة توفر هذه التقاوي والأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، بينما الأسعار العالمية تسجل زيادات باستمرار لا سيما مع ارتفاع نسبة التضخم العالمية.