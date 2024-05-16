 انطلاق فعاليات مناقشة كتاب «أنا وابني وست أرجل» لهبة هنداوي - بوابة الشروق
الخميس 16 مايو 2024 9:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

انطلاق فعاليات مناقشة كتاب «أنا وابني وست أرجل» لهبة هنداوي

محمود عماد
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 8:55 م

انطلقت منذ قليل فعاليات ندوة مناقشة كتاب "أنا وابني وست أرجل" للكاتبة والمترجمة هبة هنداوي، والصادر عن دار الشروق بمكتبة ديوان مصر الجديدة.

ويناقش الكتاب الكاتب والدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي في حضور نانسي حبيب مسئولة النشر بدار الشروق، والكاتبة نهى داوود، والكاتب إيهاب راتب.

من أجواء الكتاب نقرأ: ماذا لو كنت لا أجيد الإنجليزية؟ ماذا لو لم أستطع الاتصال بهذا العالم الخارجي بكل ما فيه من معلومات، وبكل من فيه من أشخاص؟ أين اللغة العربية مما يحدث في العالم من تقدم؟. تتوالى الأسئلة ولا تتوقف.. لكن تبرز في هذە التجربة قوة النفس البشرية، واجتماع الأحلام مع التحديات، وتوحد العزيمة مع اليقين، فضلا عن مواقف الصداقة التي تتحدى الزمان والمكان.

من هنا جاء كتاب "أنا وابني وست أرجل" ليكون ضوءا في آخر النفق، ونقطة تحول في مسار إنسان، عبر يوميات أم مصرية.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك