 الإمارات تستقبل دفعة جديدة من أطفال غزة الجرحى ومرضى السرطان للعلاج في مستشفياتها - بوابة الشروق
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الإمارات تستقبل دفعة جديدة من أطفال غزة الجرحى ومرضى السرطان للعلاج في مستشفياتها

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 8:22 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 8:22 م

استقبلت دولة الإمارات، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها.

وتعد هذه الدفعة هي الـ17 من أطفال غزة الجرحى ومرضى السرطان، الذين يصلون الإمارات للعلاج، ضمن مبادرة إماراتية لتوفير العلاج والرعاية الصحية لألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات.

ونقل الجرحى والمصابون فور وصول الطائرة قادمة من مطار العريش المصري إلى مستشفيات أبوظبي لتلقي العلاج فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

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