بشار الأسد يصل المنامة للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة في دمشق، أن الأسد لن يُلقي كلمة، علما أن رئاسة القمة خصصت مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل زعيم عربي لإلقاء كلمته.

ووفقا للمصادر، فإن مشاركة الرئيس السوري ستركز على البحث والنقاش مع القادة والزعماء المشاركين في الملفات المطروحة ضمن جدول الأعمال، ولا سيما العلاقات العربية - العربية وتطورات الوضع في فلسطين.

وهذه المشاركة هي الثانية للرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية التي غابت عنها بلاده منذ عام 2012؛ بسبب تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.

ويعتبر الملف السوري أبرز الملفات التي تتناولها القمة العربية إضافة إلى ملفات مرتبطة بها كملف المخدرات وقضايا الإرهاب.

وكان وزيرا الخارجية فيصل المقداد والاقتصاد سامر الخليل، قد وصلا إلى العاصمة البحرينية قبل أيام، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية وكذلك الاجتماع الاقتصادي.

ولم يعلن في دمشق عن إرسال وفد كبير مع الرئيس السوري أو وفد إعلامي سوري بل يقتصر على مشاركة الأسد فقط إلى جانب المقداد والخليل.