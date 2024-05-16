رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه يبحث مع خبيرة الترميم الإيطالية إمكانية تجهيز معامل الترميم بجامعة المنيا، بمثل أجهزة ترميم الآثار الحديثة والمتطورة بدولة الأردن؛ لخدمة الباحثين والطلاب والمرممين.

جاء ذلك خلال قيام رئيس جامعة المنيا، يُرافقه الدكتور حسين محمد، مدير مشروع تعزيز "الاستكشاف والحماية.. العمل من أجل مستقبل ماضينا" بجامعة المنيا، بزيارة معامل المركز الإقليمي للصيانة والترميم بالأردن، والمُقام بمنطقة جرش الأثرية بشمال الأردن، حيث التقى خلالها بالخبيرة الإيطالية في معامل ترميم الآثار .

وجاء ذلك على هامش زيارته لحضور فعاليات برنامج التعاون الدولي المشترك بين ألمانيا، ومصر، والأردن، في مجال استكشاف وحماية الآثار بالجامعة الأردنية.

وأثنى الدكتور عصام فرحات، على مستوى المعامل، وكفاءة أجهزة الفحص، والتحاليل .

وأوضح فرحات، أن جمهورية مصر العربية بها آثار لعدة عصور تاريخية، ومحافظة المنيا فقط وهي المنطقة الثالثة من حيث اقتناء الآثار، بها آثار تمتد لست عصور تاريخية ، ونحتاج إلى تطوير معاملتنا لخدمة آثارنا العظيمة .