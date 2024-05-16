 القضاء الكندي يرفض إزالة مخيم داعم لفلسطين في جامعة ماكجيل - بوابة الشروق
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القضاء الكندي يرفض إزالة مخيم داعم لفلسطين في جامعة ماكجيل

وكالات
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 12:58 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 12:58 م

رفض القاضي مارك سانتر بيير في مقاطعة كيبيك الكندية إصدار أمر قضائي بإزالة مخيم داعم لفلسطين في جامعة ماكجيل.

وقال بيير، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد دليل يثبت الادعاء بأن إزالة المخيم القائم في الحديقة الأمامية لجامعة ماكغيل أصبحت حاجة ملحة".

وأشار إلى أنه "لم تسجل أي حادثة خطيرة أو عنف منذ نصب الخيمة الأولى في الحرم الجامعي"، وفقا لوكالة الأناضول.

من جانبهم طالب الطلاب إدارة الجامعة بعدم التعاون مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، إلا أن الإدارة حاولت تفريقهم بمساندة الشرطة.

ومنذ أبريل الماضي، ينظم طلاب وأكاديميون في جامعات بدول عديدة، بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والهند، فعاليات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ووقف أي دعم أو تعاون مع إسرائيل.

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