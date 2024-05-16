اعتبر الإعلامي خالد أبو بكر، أن الرسالة التي تضمنها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية بالبحرين، حول أن «مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية»؛ هي رسالة مباشرة موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

ووصف خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، خطاب الرئيس بأنه واحد من أقوى الخطابات الرئاسية التي ألقيت منذ عام 2014، مشددا أنها «أهم كلمة واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في مصر، وأهم كلمة صدرت عنه في أي محفل دولي حتى الآن على صعيد الشكل والمضمون».

وأكد أن قوة خطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية تكمن في رسائله، قائلا: «رسائل الرئيس موجة لنتنياهو بكل وضوح وصراحة، وكلمة المعارك الصفرية؛ تعني أن كل ما فعله محصلته صفر، وأنه فاشل، ووصفهم بأنهم دعاة حروب».

وأكد أن تصريحات الرئيس بأن «إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها والمراوغة ‏حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار»؛ تعكس النتيجة النهائية للمفاوضات التي جرت في ‏القاهرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية. ‏

‏وأوضح أن كلمة الرئيس تمثل رسالة قوية تعكس نتائج هذه المفاوضات أمام المجتمع الدولي، لاسيما وأن العالم أجمع يعلم أن مصر هي من تتولى مسئولية ملف مفاوضات وقف إطلاق النار.

ووصف رسالة الرئيس السيسي، والتي أكد فيها عدم وجود إرادة سياسية حقيقية راغبة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين، بالمفاجأة، مضيفا أن الرئيس نفى رغبة المجتمع الدولي في إقامة الدولتين.