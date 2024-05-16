أحمد أبو الغيط: إسرائيل عرّضت نفسها لمأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إسرائيل عرّضت نفسها لمأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في أعقاب انعقاد القمة العربية الـ33 بالمنامة، اليوم الخميس، أن هذا الموقف كُشِف أمام حلفاء إسرائيل الذين أيّدوا إسرائيل منذ قيامها.

وأوضح أن هذا الأمر يمثل تطورا هائلا بالنسبة لوضع إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك طرفا واحدا هو الذي يدافع عن إسرائيل حاليا.

وأكد أن هناك وضعا استراتيجيا كاشفا جديدا في العلاقات والسياسة الدولية، يتعلق بوضعية إسرائيل في العالم، نظرا لمسئوليتها كما حدث ويحدث.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحمل مسئولية الوضع الذي يشهده العالم في هذه الآونة.

واحتضنت العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.