 سفينتان ترسوان قرب الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غزة - بوابة الشروق
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سفينتان ترسوان قرب الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غزة

وكالات
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 5:34 م

رست سفينتان قبالة سواحل مدينة غزة المطلة على البحر المتوسط، اليوم الخميس، قرب الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة بدعوى توصيل المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن سفينتين رستا قرب الرصيف البحري الموجود قرب منطقة "البيدر"، التي تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في القطاع، على ساحل جنوب غرب مدينة غزة.

ووفقاً لـ"الأناضول"، لا تحمل السفينتان أي علم، إلا أن وجودهما جاء عقب إعلان واشنطن الانتهاء من بناء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة. وصباح اليوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الانتهاء من بناء الرصيف العائم، متوقعة أن تبدأ شاحنات المساعدات في التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة، حيث ستتسلم الأمم المتحدة المساعدات وتنسق توزيعها في غزة.

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