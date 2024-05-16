 وزير الخارجية البحريني: القادة العرب تبنوا دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البحريني: القادة العرب تبنوا دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية

أحمد علاء
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 6:48 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 6:48 م

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن القادة العرب اعتمدوا مبادرات تقدمت بها المنامة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعقاب انعقاد القمة العربية الـ33 بالمنامة، اليوم الخميس، أن من بين هذه المبادرات إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى الاتفاق على التحرك مع وزراء الخارجية في دول العالم لحثّهم على الاعتراف بدولة فلسطين، مع تبني توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين بالنزاعات في المنطقة.

ولفت إلى تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، موضحًا أن بلاده ستواصل التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتنفيذ هذه المبادرات.

واحتضنت العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.

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